АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Национальному Клиринговому Центру» (НКЦ) на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг НКО НКЦ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, исключительной позицией по ликвидности и запасу достаточности капитала, которая компенсирует риск-профиль организации. НКЦ является системно значимым центральным контрагентом по методологии Банка России», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, оценка риск-профиля НКЦ ограничивается значительным объемом активов, подверженных рыночному риску (свыше 200% от основного капитала), а также имевшими место в 2018 и 2019 годах фактами реализации операционного риска.

Негативно повлиять на рейтинг могут существенное снижение достаточности капитала НКЦ в результате падения прибыльности или агрессивной дивидендной политики; ухудшение позиции по ликвидности, связанное с сокращением комфортного запаса или со снижением кредитного качества высоколиквидных активов на балансе организации, заключили в АКРА.