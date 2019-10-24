Рейтинговое агентство Moody's Investors Service продлило инициированный ранее пересмотр долгосрочных рейтингов Интерпромбанка. Агентство подтвердило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности банка на уровне «ca». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Агентство в июле этого года понизило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности Интерпромбанка до уровня «ca» с «caa1», а долгосрочный рейтинг депозитов, находящийся на уровне «Caa1», поместило на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз по депозитному рейтингу был изменен с «негативного» на «рейтинг на пересмотре».

Продление пересмотра рейтингов отражает сохраняющуюся неопределенность относительно степени обесценения активов банка и его ликвидной позиции, поясняют аналитики. При пересмотре рейтингов они примут во внимание, в частности, такой аспект, как кредитование связанных сторон, влияющее на показатели работы корпоративного портфеля (который, по данным Moody's, в основном включает ссуды компаниям, подконтрольным бывшему акционеру банка). Кроме того, агентство будет мониторить депозитную базу банка, которая сократилась примерно на 25% в период с июня по октябрь и лишь недавно стабилизировалась. Также эксперты упоминают судебный иск на 3,5 млрд рублей и обещают следить за развитием ситуации.

В Moody's отмечают, что, несмотря на некоторое ухудшение кредитного качества с момента начала пересмотра рейтингов, риск для вкладчиков и кредиторов с преимущественным правом в какой-то степени компенсируется структурой баланса банка, характеризующейся значительным объемом акционерного капитала и субординированного долга. Также агентство принимает во внимание возможность оказания банку поддержки акционерами. Кроме того, значительное число клиентов, размещающих в банке средства, относятся к связанным сторонам, и в случае проблем с платежеспособностью банка их средства могут быть конвертированы в капитал. По этим причинам текущие долгосрочные рейтинги банка находятся на три ступени выше его скорректированной базовой оценки кредитоспособности.

Напомним, на днях рейтинг Интерпромбанка понизило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, а затем отозвало его по инициативе кредитной организации, не согласившейся с новой рейтинговой оценкой и расторгшей договор с АКРА.



До июля 2019 года одним из ключевых акционеров банка являлся учредитель и председатель совета директоров АО «Новый поток» Дмитрий Мазуров, который в настоящий момент находится под следствием. Сейчас крупнейший пакет акций принадлежит Валерию Пономареву (доля группы лиц, в которую он входит, составляет 26,29%).

