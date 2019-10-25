В сентябре 16 российских банков нарушали нормативы ЦБ, выяснили аналитики Банки.ру.

В частности, 14 из этих банков находятся в процессе финансового оздоровления: Вокбанк, Финанс Бизнес Банк, Экономбанк, ВУЗ-Банк, Тимер Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, Газэнергобанк, «Траст» и Крайинвестбанк. Еще два банка-нарушителя — Чувашкредитпромбанк и Севастопольский Морской Банк.

Восточный Банк, Плюс Банк и Почта Банк продолжают допускать снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7% (на протяжении семи, четырех и двух месяцев подряд соответственно), что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Отметим, что в сентябре норматив Н1.1 у Почта Банка был на уровне между 6,2% и 6,4% в течение 11 дней, у Плюс Банка — на уровне между 5% и 5,21% в течение 12 дней, а у Восточного Банка — между 4,9% и 5,08% в течение 15 дней.

Всего за девять месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,50 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года совокупная прибыль банковского сектора составила 1,07 трлн рублей.





Прибыль в совокупном размере 1,66 трлн рублей получили с начала года 368 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в размере 157,49 млрд рублей продемонстрировали 82 кредитных учреждения.

На данный момент в России зарегистрировано 414 банков (273 с универсальной лицензией и 141 с базовой лицензией).

