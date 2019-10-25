Певица Полина Гагарина примет участие в маркетинговом продвижении программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» с рекламной кампанией «Спасибо хватит на всех». Об этом сообщили в пятницу в Сбербанке.

Рекламная кампания «Спасибо хватит на всех» с Полиной Гагариной стартует с роликом в digital-каналах, а также будет поддерживаться серией постов и «сторис» в личном Instagram певицы.

«В рамках кампании Полина расскажет, как просто и выгодно использовать бонусы «Спасибо» в повседневной жизни, а также о различных продуктах программы лояльности — порталах «Впечатления», «Путешествия» и специальных предложениях для участников», — рассказали в кредитной организации.

«Одним из важных критериев выбора представителя бренда «Спасибо» стал открытый, искренний и добрый характер героини. Она не хайпует на пустом месте, осознанно подходит к выбору рекламодателей, имеет безупречную репутацию в шоу-бизнесе и всегда честна в своих взглядах. Образ Полины Гагариной абсолютно точно совпадает с нашими ценностями и позиционированим бренда, поэтому мы доверили ей роль амбассадора», — комментирует генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.



«Я разделяю всеобщий мировой тренд по осознанному потреблению. Помимо борьбы с проблемами экологии и участия в благотворительных программах, стараюсь ежедневно в рядовых бытовых ситуациях контролировать свои расходы и придерживаться финансовой грамотности. С бонусами «Спасибо» я не только экономлю, но и получаю выгодные условия от партнеров программы лояльности. Для меня важным в критерии выбора партнера стала политика бренда «Спасибо от Сбербанка», которая абсолютно понятна и прозрачна», — отметила сама Гагарина.