МТС Банк объявил о завершении размещения 2,5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке на 3,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

После регистрации выпуска ценных бумаг размер собственных средств банка превысит 30 млрд рублей.

«Новая эмиссия направлена на дальнейшее укрепление розничного и малого бизнеса банка, а также на успешное достижение синергий и реализацию стратегии финансовых услуг, нацеленных на построение единой цифровой экосистемы МТС», — говорится в сообщении.