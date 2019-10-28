TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк, выплатит дивиденды по итогам IV квартала 2019 года, заявил финансовый директор, зампред правления Тинькофф Банка Илья Писемский.



В июне TCS сообщила, что приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года для поддержания роста кредитования и обеспечения необходимого уровня капитала.

«Мы приостанавливали выплаты на два квартала... Но, естественно, мы возобновим выплаты, и первая состоится по итогам четвертого квартала 2019 года», — сказал Писемский журналистам.