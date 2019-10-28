Верховный суд (ВС) РФ отказал представителю участников банка «Югра» Александру Сучкову в отмене решения о признании банка банкротом, говорится в определении суда.

Заявитель просил ВС отменить решение Арбитражного суда Москвы от 2 октября 2018 года о признании «Югры» банкротом. Он также просил направить это дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ВС посчитал, что «возражения Сучкова, касающиеся использования временной администрацией некорректных данных при оценке финансового состояния банка, были предметом рассмотрения апелляционного суда и суда округа и отклонены ими как несостоятельные с подробным изложением мотивов отклонения». Доводы заявителя, по сути, сводятся к несогласию с произведенной судами оценкой доказательств, они не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и поэтому не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов, заметил ВС.

Центробанк РФ 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк «Югра» несостоятельным.

Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении 290 млрд рублей Совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд рублей.

АСВ 16 апреля распространило заявление о том, что «имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка «Югра» и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства этой кредитной организации». С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы. На основании изложенного АСВ принято решение провести в возможно короткий срок дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания кредиторов банка.

Басманный суд Москвы 19 апреля поместил бывшего владельца банка Алексея Хотина под домашний арест. Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения»).

По данным следствия, Хотин причастен к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей, что подтверждается документами Банка России, АСВ, а также иными доказательствами. Уголовное дело в отношении Хотина было возбуждено 18 апреля.