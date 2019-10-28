Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Промсвязьбанка до уровня «АА(RU)», прогноз — «стабильный». Согласно информации на сайте агентства, ранее у банка был рейтинг «AA-(RU)», также со «стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга Промсвязьбанка обусловлено его возросшей за последние 12 месяцев значимостью для оборонно-промышленного комплекса России, поясняют аналитики. При этом АКРА ожидает, что позиции ПСБ в указанном секторе будут укрепляться и в дальнейшем. Предполагается, что к 2023 году в портфеле банка будет около 70% контрактов по гособоронзаказу.

Оценка собственной кредитоспособности банка («bbb+») отражает его умеренно сильный бизнес-профиль, адекватную достаточность капитала, низкую оценку риск-профиля и адекватную позицию по фондированию и ликвидности.

По мнению АКРА, в случае реализации сценария системного экономического стресса и/или существенного ухудшения показателей собственной кредитоспособности банка государство предоставит ему достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала и/или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов. Поэтому при проведении рейтингового анализа АКРА использовало методологию анализа взаимосвязи рейтингуемых лиц с государством.

В числе прочего отмечается, что присоединение к Промсвязьбанку Связь-Банка (завершение запланировано на 2020 год) будет способствовать увеличению масштабов бизнеса ПСБ, однако не окажет значительного влияния на его кредитоспособность.

Умеренно сильный бизнес-профиль («а-») определяется в первую очередь рыночными позициями банка и универсальностью характера его операций. Стратегия банка выглядит достаточно агрессивной, что продиктовано статусом ПСБ как опорного оборонного банка страны и его стремлением сохранить свои позиции в традиционных сегментах банковской деятельности. Вместе с тем операционная эффективность ПСБ пока еще находится на низком уровне, хотя признаки ее повышения уже отмечаются в 2019 году, следует из релиза АКРА.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемым уровнем показателей достаточности капитала как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам. Вместе с тем коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитываемый за последние пять лет, отрицательный, что обусловлено созданием значительного объема резервов в 2017 и 2018 годах.

Критическая оценка риск-профиля является результатом низкого качества кредитного портфеля: доля проблемной задолженности составляет 23,5% (в том числе кредитов с просрочкой от 90 дней — 21,9%) на фоне повышенной концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков. Вместе с тем доля кредитов, выданных компаниям высокорискованных отраслей, умеренная (не более 80% основного капитала), а объем рыночного и операционного риска приемлемый.



Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточным объемом высоколиквидных активов для покрытия потенциального оттока средств.