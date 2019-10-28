Рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило Связь-Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента, находящиеся у него на уровне «BB-», под наблюдением с позитивными ожиданиями, повысило его рейтинг устойчивости до «b» с «b-» и одновременно отозвало все рейтинги. Рейтинги отозваны по коммерческим причинам, уточняется в сообщении Fitch .

Сохранение РДЭ под наблюдением с позитивными ожиданиями связано с происходящим сейчас процессом перехода Связь-Банка к Промсвязьбанку, который, как полагают в Fitch, будет завершен к концу года. Согласно плану российских властей, после этого Связь-Банк будет объединен с ПСБ. По мнению аналитиков, потенциальная способность этого банка оказывать поддержку Связь-Банку обусловлена нахождением ПСБ в государственной собственности и его вероятным доступом к господдержке в случае необходимости. В Fitch напоминают, что в сентябре Связь-Банк был временно передан ВЭБом Росимуществу.

В Минфине уточнили сроки передачи Связь-Банка в собственность Промсвязьбанка Сейчас реализуются корпоративные процедуры.

Повышение рейтинга устойчивости Связь-Банка отражает улучшение его финансового профиля после чистки баланса ВЭБом. Последний в августе приобрел старые проблемные активы Связь-Банка на 27 млрд рублей и оказал ему поддержку капиталом на 12,8 млрд, указывают аналитики.

При этом Связь-Банк продолжает демонстрировать слабые финансовые результаты, в том числе связанные с исторически высокой стоимостью фондирования и низкой операционной эффективностью. Эти факторы были усугублены разовыми обесценением активов и судебными издержками, что привело к чистому убытку (рентабельность активов составила минус 8%), следует из релиза.

Fitch в числе прочего обращает внимание на имеющуюся у банка подушку ликвидности, значительно превышающую запланированные выплаты в течение ближайших 12 месяцев (60 млрд против 20 млрд рублей), несмотря на умеренный — на уровне 10% — отток розничных и корпоративных депозитов в первом полугодии.