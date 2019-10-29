Участники российского финансового рынка активно развивают новую услугу — интернализатор по операциям с различными активами, сообщает «Коммерсант» . Механизм позволяет сводить заявки клиентов внутри банка или брокера, причем банки более активно работают на валютном рынке, а брокеры — на фондовом.

По словам начальника управления валютных и процентных рисков банка «ФК Открытие» Владимира Омельченко, в настоящее время банк находится в активной фазе развития интернализации всех конверсионных потоков. Это дает возможность предоставлять клиентам и контрагентам большую ликвидность, «мы же как банк экономим на том, что не перекрываем все конверсионные потоки вовне», пояснил он.

Как сообщил начальник отдела торговых операций на валютном рынке Сбербанка Александр Зозуля, за счет создания специальных торговых алгоритмов трейдеры повышают интернализацию своих торговых потоков, в результате «на внешний рынок попадают сделки хеджирования остаточного риска, не перекрытого встречными клиентскими сделками». Руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-Банка Александр Красный пояснил, что при интернализации все операции клиентов учитываются в одном месте — единой позиции банка. Также Альфа-Банк сегодня интернализирует 60—70% всего клиентского объема, отметил он. «ВТБ выставляет на биржу только часть своих заявок, от 5% до 20%, в зависимости от различной рыночной конъюнктуры», — сообщили в пресс-службе банка.

По мнению экспертов, в ближайшее время количество участников рынка, использующих интернализацию, будет увеличиваться, так же как и расширится круг финансовых используемых активов.