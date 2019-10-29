Агентство по страхованию вкладов подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества пятнадцати бывших руководителей Газстройбанка на сумму 1,88 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявитель обжаловал в апелляции определение первой инстанции от 2 сентября. Тогда суд посчитал, что АСВ не представлены надлежащие доказательства в подтверждение доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Приведенные заявителем доводы сами по себе не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза причинения значительного ущерба, отметил столичный арбитраж.

АСВ требует с бывших контролирующих лиц Газстройбанка 1,88 млрд рублей Контролирующими лицами совершались действия по выводу ликвидных активов из банка посредством кредитования технических юридических лиц и неплатежеспособных физических лиц.

Требование о принятии обеспечительных мер было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Газстройбанка его экс-руководителей и взыскании с них 1,88 млрд рублей. В качестве ответчиков заявлены бывшие председатель правления кредитной организации Александр Каверин, председатель совета директоров Александр Бородин и тринадцать топ-менеджеров банка.

Арбитражный суд Москвы 10 ноября 2016 года удовлетворил заявление ЦБ о признании Газстройбанка банкротом.