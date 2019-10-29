Арбитражный суд Москвы отклонил иск южнокорейской Hyundai Corporation, требовавшей взыскать с Московского Кредитного Банка (МКБ) около 1,9 млрд рублей убытков, причиненных неоплатой векселей контрагентом истца — компанией «Техногрэйд».



«В удовлетворении иска отказать полностью», — огласила резолютивную часть решения судья Наталья Панькова.

Представитель Hyundai во вторник на заседание не пришел. Ранее он пояснил в суде, что в феврале 2014 года южнокорейская корпорация и АО «Техногрэйд» заключили договор поставки строительной техники, и в качестве оплаты продавец выставил российскому покупателю 11 переводных векселей корейского банка Korea Exchange Bank, партнера Hyundai Corporation.

По словам истца, «Техногрэйд» акцептовал векселя, но МКБ, в котором у покупателя были открыты счета, в нарушение правил не списал денежные средства со счетов российской компании для оплаты векселей. Впоследствии «Техногрэйд» обанкротился и с продавцом так и не расплатился. В своем иске Hyundai потребовал взыскать с банка около 27 млн долларов вексельного долга (более 1,7 млрд рублей) и около 161 млн рублей процентов.

Представитель МКБ иск не признал. По его словам, истец путает акцепт векселя и акцепт платежа. Акцепт векселя не означает, что «Техногрэйд» решил его оплатить, а банк не должен был осуществлять платеж в безакцептном порядке, ему требовалось платежное распоряжение, отмечал ответчик. Юрист МКБ заявил также о пропуске истцом срока исковой давности.