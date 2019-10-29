Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу бывшего президента Бинбанка и владельца Рост Банка Микаила Шишханова на постановление о незаконности сделки по внесению экс-руководством Рост Банка 49,9 млрд рублей в уставный капитал дочерней компании, говорится в материалах суда.

Ранее банк «Траст» подал иски в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала ООО «Рост Инвестиции» за счет дополнительного взноса в размере 205 млрд рублей и ООО «Рост Капитал» в размере 49,9 млрд рублей.

По мнению истца, сделки по увеличению уставного капитала дочерних структур недействительны, поскольку являются сделками с неравноценным встречным предоставлением. Кроме того, они направлены на вывод активов Рост Банка на подконтрольные Шишханову компании, считает истец.

Микаил Шишханов обжаловал решения суда о незаконности сделок Рост Банка на 255 млрд рублей Апелляционный суд в июне удовлетворил два иска банка «Траст», признав незаконным внесение Рост Банком 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Инвестиции» и 50 млрд рублей — в уставный капитал ООО «Рост Капитал».

Столичный арбитраж 3 и 4 апреля отклонил заявления банка. Однако апелляционные суды 1 июля удовлетворили жалобы истца, признав недействительными сделки по оплате Рост Банком своей доли в уставном капитале двух компаний. Также суд взыскал с ответчиков в пользу банка «Траст» денежные средства в размере 205 млрд рублей и 49,9 млрд.

Эти судебные акты Шишканов обжаловал в кассационной инстанции. Жалобу по сделке с ООО «Рост Инвестиции» суд рассмотрит 14 ноября.