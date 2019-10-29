Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Уралкапиталбанке (дата отзыва лицензии — 15 февраля 2018 года), направило в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам в общем размере 5,5 млрд рублей . Сообщение об этом опубликовано во вторник, 29 октября, на сайте АСВ.

Как указано в релизе, иск от 25 октября подан к Хантимерову Э. Ф., Хусаинову У. А., Полякову В. Н., Гафарову Л. Ш., Камилову Д. Ф., Шуварову Р. А., Путенихину М. А., Халиуллину М. З. и Беленковой А. В.

Напомним, Эльвир Хантимеров, Марат Халиуллин, Альфира Беленкова, Максим Путенихин были членами правления банка; Леонид Гафаров, Дамир Камилов, Урал Хусаинов, Виталий Поляков, Рустам Шуваров входили в совет директоров (Гафаров его возглавлял).

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролирующими лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также приобретению недвижимого имущества по существенно завышенной стоимости. Кроме того, руководителями банка не принимались предусмотренные федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка», — поясняют в АСВ.

Также сегодня агентство сообщило о подаче днем ранее иска в Арбитражный суд Краснодарского края к бывшим контролирующим лицам Кубанского Универсального Банка (лишился лицензии 27 октября 2016 года). С бывшего председателя правления, члена совета директоров Андрея Страха, членов правления Эдуарда Доронина, Натальи Маслик, бывшего председателя совета директоров Александра Михеева АСВ рассчитывает взыскать в общей сложности почти 71 млн рублей .

Ранее стало известно еще о нескольких исках АСВ к бывшим топ-менеджерам рухнувших банков.

Так, с представителей столичного Военно-Промышленного Банка (бывшего предправления, члена совета директоров Эльдара Самерханова, членов правления Станислава Кочурина, Артура Минасяна, Алексея Никитина, Сергея Новосельцева, председателя совета директоров Юрия Колтока и еще шести человек: Слотиной Е. В., Анисимовой А. Ю., Зинченко А. Ю., Дружкова В. В., Алексеевой М. С., Плохуты-Плакутиной Ю. И.), лицензия у которого была отозвана 26 сентября 2016 года, агентство требует почти 37 млрд рублей , обосновывая это тем, что контролирующими лицами были совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, выводу ликвидного обеспечения по таким ссудам, организации безвозмездного выбытия ликвидных активов в результате заключения договора купли-продажи, созданию дополнительных обязательств на стороне кредитной организации, а также хищению денежных средств посредством проведения незаконных банковских операций по счетам вкладчиков. Кроме того, руководителями банка не предпринимались действия по предупреждению его банкротства, а также не была исполнена обязанность по обеспечению сохранности и передаче резервной копии АБС и части документов банка временной администрации и в дальнейшем конкурсному управляющему.



В свою очередь с бывших контролирующих лиц Выборг-Банка (лицензия отозвана 7 сентября 2016 года) Аллы Тучиной (экс-предправления), Евгения Мясникова, Вадима Петрухина, Александра Смирнова, Ольги Чистяковой (бывшие члены правления), Дмитрия Дервоеда (бывший глава набсовета), Артура Абрамяна, Александра Демидова, Екатерины Дервоед (бывшие члены набсовета наряду с Тучиной и Петрухиным) и еще восьми человек агентство пытается через суд получить более 2,7 млрд рублей в связи с их действиями по формированию технической ссудной задолженности юридических и физических лиц, предоставлению денежных средств юридическим лицам по формальным агентским договорам и приобретению прав требования по техническим ссудам заемщиков-физлиц, а также в связи с неосуществлением мер по предупреждению банкротства банка.