Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Уралкапиталбанке (дата отзыва лицензии — 15 февраля 2018 года), направило в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам в общем размере 5,5 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 29 октября, на сайте АСВ.
Как указано в релизе, иск от 25 октября подан к Хантимерову Э. Ф., Хусаинову У. А., Полякову В. Н., Гафарову Л. Ш., Камилову Д. Ф., Шуварову Р. А., Путенихину М. А., Халиуллину М. З. и Беленковой А. В.
Напомним, Эльвир Хантимеров, Марат Халиуллин, Альфира Беленкова, Максим Путенихин были членами правления банка; Леонид Гафаров, Дамир Камилов, Урал Хусаинов, Виталий Поляков, Рустам Шуваров входили в совет директоров (Гафаров его возглавлял).
«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролирующими лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также приобретению недвижимого имущества по существенно завышенной стоимости. Кроме того, руководителями банка не принимались предусмотренные федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка», — поясняют в АСВ.
Также сегодня агентство сообщило о подаче днем ранее иска в Арбитражный суд Краснодарского края к бывшим контролирующим лицам Кубанского Универсального Банка (лишился лицензии 27 октября 2016 года). С бывшего председателя правления, члена совета директоров Андрея Страха, членов правления Эдуарда Доронина, Натальи Маслик, бывшего председателя совета директоров Александра Михеева АСВ рассчитывает взыскать в общей сложности почти 71 млн рублей.
Ранее стало известно еще о нескольких исках АСВ к бывшим топ-менеджерам рухнувших банков.
Так, с представителей столичного Военно-Промышленного Банка (бывшего предправления, члена совета директоров Эльдара Самерханова, членов правления Станислава Кочурина, Артура Минасяна, Алексея Никитина, Сергея Новосельцева, председателя совета директоров Юрия Колтока и еще шести человек: Слотиной Е. В., Анисимовой А. Ю., Зинченко А. Ю., Дружкова В. В., Алексеевой М. С., Плохуты-Плакутиной Ю. И.), лицензия у которого была отозвана 26 сентября 2016 года, агентство требует почти 37 млрд рублей, обосновывая это тем, что контролирующими лицами были совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, выводу ликвидного обеспечения по таким ссудам, организации безвозмездного выбытия ликвидных активов в результате заключения договора купли-продажи, созданию дополнительных обязательств на стороне кредитной организации, а также хищению денежных средств посредством проведения незаконных банковских операций по счетам вкладчиков. Кроме того, руководителями банка не предпринимались действия по предупреждению его банкротства, а также не была исполнена обязанность по обеспечению сохранности и передаче резервной копии АБС и части документов банка временной администрации и в дальнейшем конкурсному управляющему.
В свою очередь с бывших контролирующих лиц Выборг-Банка (лицензия отозвана 7 сентября 2016 года) Аллы Тучиной (экс-предправления), Евгения Мясникова, Вадима Петрухина, Александра Смирнова, Ольги Чистяковой (бывшие члены правления), Дмитрия Дервоеда (бывший глава набсовета), Артура Абрамяна, Александра Демидова, Екатерины Дервоед (бывшие члены набсовета наряду с Тучиной и Петрухиным) и еще восьми человек агентство пытается через суд получить более 2,7 млрд рублей в связи с их действиями по формированию технической ссудной задолженности юридических и физических лиц, предоставлению денежных средств юридическим лицам по формальным агентским договорам и приобретению прав требования по техническим ссудам заемщиков-физлиц, а также в связи с неосуществлением мер по предупреждению банкротства банка.