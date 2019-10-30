Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев планирует выкупить 49% девелопера «А101» с баланса Банка непрофильных активов «Траст», сообщает РБК со ссылкой на источники. В «Траст» были переданы «плохие» долги санированных ЦБ в 2017 году крупных частных банков, в том числе Бинбанка — его мажоритарием был племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Гуцериев владел миноритарным пакетом.

Выкуп «А101» — один из элементов сделки, связанной с требованиями, возникшими у «Траста» к бывшим собственникам Бинбанка после его санации, утверждают источники РБК. Сейчас Гуцериев владеет 51% девелоперской компании, а если сделка состоится в запланированном виде, он получит полный контроль над ней.

Сейчас Гуцериев договаривается с Центробанком об урегулировании долга на 140 млрд рублей, писал ранее Reuters со ссылкой на источники. Собеседник РБК сумму подтверждает и отмечает, что она складывается из денежной части и положительного для «Траста» эффекта от изменения условий по бумагам «РуссНефти». В результате соглашения «Сафмар» получит близкие к нему активы, он участвует в сделке деньгами и иными финансовыми инструментами, в том числе привилегированными акциями «РуссНефти», условия по которым будут улучшены.

Сделку должны утвердить 30 октября на набсовете «Траста», где будет рассмотрен вопрос о согласии на совершение «Трастом» крупных взаимосвязанных сделок. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, выкуп «А101» может составить около 40 млрд рублей. Сделка будет денежной, добавляет один из них.

По мнению экспертов, стоимость компании «А101» можно оценить, сравнив с группой «ПИК», акции которой торгуются на Московской бирже. При этом сделка, если она произойдет, будет выгодна обеим сторонам.