Более половины банков мира не переживут следующий кризис — к такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании McKinsey. В условиях экономического спада, отсутствия прибыли, нехватки капитала и снижения спроса на кредиты банкротства неизбежны.

Через десять лет после глобального кризиса мировая банковская индустрия столкнулась с очередным циклическим спадом. На это указывает прежде всего снижение спроса на кредиты: в 2018 году объем заимствований вырос лишь на 4% — это самый низкий показатель за пять лет. Кроме того, доверие инвесторов к банкам ослабевает из-за расширения операций с рисковыми активами.

На фоне продолжающегося замедления мировой экономики настоящим испытанием для банков стали рекордно низкие процентные ставки, говорится в докладе международной консалтинговой компании McKinsey «Последний пит-стоп? Время для смелых шагов». Как поясняют эксперты, повышение ставок выгодно банкам, поскольку позволяет выдавать более дорогие кредиты. Низкие ставки сводят прибыль на нет.

Больше всего страдают европейские кредитные организации, оказавшиеся в ловушке отрицательных ставок. Также «ниже нуля» — Япония, Швейцария. Под угрозой — США: Дональд Трамп на прошлой неделе потребовал от ФРС последовать примеру Европы.

Эксперимент Европейского центробанка с отрицательными процентными ставками длится уже более пяти лет. Цель — стимулировать экономический рост и не допустить дефляции. Однако пока такая монетарная политика не дает эффекта: экономика не ускоряется. По оценкам Deutsche Bank, кредитные организации еврозоны теряют из-за отрицательных ставок по 8 млрд долларов в год. «Фактически банки наказывают за хранение на депозитах в ЦБ свободных денежных средств», — отмечают в McKinsey.

Крупные банки упустили шанс на выживание, не уделив должного внимания современным финансовым технологиям. По оценкам McKinsey, гиганты банковской сферы тратят меньше трети бюджета на развитие технологических платформ, внедрение инноваций и цифровых сервисов для клиентов. У перспективных финтех-стартапов этот показатель достигает 70%.



Без больших проблем через новый циклический кризис пройдут лишь 45% банков мира, считают в McKinsey. Каждый пятый банк (20%) нуждается в смене бизнес-модели, а также радикальном сокращении расходов. Иначе — полный крах. Наконец, оставшиеся 35% — это проблемные организации, действующие на неблагоприятных рынках. Для таких игроков единственно возможный вариант выживания — слияние с такими же банками или продажа более сильным конкурентам.

Глобальные тенденции не обойдут и отечественный банковский сектор. Однако удар кризиса существенно смягчится благодаря расчистке финансового рынка от слабых игроков, чем Банк России занимается с 2013 года. По оценкам Fitch, Центробанк потратил на это свыше 70 млрд долларов и число кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое.

Как отмечала еще в прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина, основная работа по оздоровлению банковской системы России завершена и ситуация, когда «нормальные, здоровые банки конкурировали за клиентов с «пылесосами» (банками, которые привлекали вкладчиков высокими ставками для реализации своих рисковых бизнес-моделей) и другими откровенно мошенническими организациями», осталась в прошлом.

Эксперты подчеркивают: тренд — положительный. Небольшие финансовые организации исчезают, крупные — поглощают средние и мелкие.

Важный фактор — технологическая продвинутость отечественных банков. По данным той же McKinsey, Россия входит в пятерку стран с самым высоким темпом цифровизации в финансовом сегменте.