Процедура предварительного согласования в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ приобретения доли в банке «Уралсиб» проходит в рамках вступления в наследство членов семьи Коган. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на официального представителя банка Ирину Волину.

ФАС 22 октября получила ходатайство о приобретении 81,81% голосующих акций банка «Уралсиб». Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения.

«Данная процедура проходит в рамках вступления в наследство членов семьи Коган. Это предварительное согласование в ФАС перед заявлением в качестве наследников», — сказала Волина.

В сентябре ФАС получила ходатайство на проведение сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия работы банка «Уралсиб». Приобретение должно осуществляться на основании договора доверительного управления 81,8092% голосующих акций. Именно таким пакетом владел погибший акционер банка Владимир Коган, занимавший пост председателя набсовета банка. В банке поясняли, что подача ходатайства в ФАС на доверительное управление 82% акций банка «Уралсиб» является технической процедурой в рамках организации управления активами до определения наследователей.