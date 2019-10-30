Банк России в 2020 году собирается ввести послабления по расчету кредитного риска для банков, которые переходят на модель оценки риска и капитала на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход), сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

«Планируем в 2020 году внести изменения в 483-е положение <...> в частности, это отмена повышающих коэффициентов плюс 6% по расчету кредитного риска, идущего в норматив, чего у нас изначально не было, но появилось в 2016 году», — рассказал Лобанов.

«Мы также дадим возможность снижать величину потерь при дефолте для определенных классов активов, когда банк эту величину может корректировать на обеспечение, чтобы снизить ее до 35%», — продолжил представитель ЦБ. Он уточнил, что это коснется в основном корпоративных активов.

По словам Лобанова, эффект от смягчений регулятор еще не оценивал. «Но он будет с плюсом», — добавил директор департамента банковского регулирования ЦБ.

Напомним, сейчас в России только Сбербанк и Райффайзенбанк применяют ПВР-подход. В конце 2018 года заявку в ЦБ для перехода на ПВР-подход подал Альфа-Банк. Центробанк ожидает, что все системно значимые банки будут использовать новую модель оценки рисков в течение пяти лет.