Центробанк досрочно прервал проведение пилотного проекта по переводу всех кредитных организаций на ежедневную отчетность в режиме онлайн. Об этом сообщают «Известия» , ссылаясь на письмо регулятора банкам.

С марта 2018-го по сентябрь 2019 года ЦБ проводил пилот «Операционный день кредитных организаций», в его рамках данные собирались ежедневно в режиме реального времени, но осенью ЦБ объявил участникам, что они могут остановить всю активность, связанную с проектом. Также ЦБ не будет внедрять с января 2021 года форму «Данные операционного дня», как это планировалось ранее. Свое решение ЦБ объяснил тем, что полученные от финансовых организаций замечания убедили его в нецелесообразности перехода на полномасштабный регулярный сбор информации.

ЦБ: ежедневный сбор операционных данных банков с 2021 года позволит контролировать учет вкладов Банк России в 2018 году начал реализацию проекта по сбору и анализу учетно-операционной информации кредитных организаций (данных операционного дня).

По словам представителей банков, необходимо было предоставлять много детальной информации, при этом описание требований к ней недостаточно проработаны. Также кредитным организациям приходилось обрабатывать и передавать настолько большие объемы данных, что это влекло за собой расходы и перестраивание процессов. Требования формы «Данные операционного дня» во многом дублируют уже существующие виды отчетности ЦБ, сообщил представитель одного из системообразующих банков. Также повторялась информация, которую кредитные организации направляют по каналам регулятора налоговым органам, в Росфинмониторинг и в рамках межведомственного взаимодействия с ФССП, добавил он.

По мнению экспертов, нововведение позволило бы регулятору бороться с забалансовыми вкладами, устранить избыточность и дублирование в отчетных формах, а также выявить признаки ухудшения состояния кредитной организации на ранних этапах. Поскольку ЦБ мог получать более богатый материал для регулирования, то тем, кому есть, что от него прятать, пришлось бы ради сохранения лицензии быть гораздо изобретательнее, на условиях анонимности рассказал представитель одного из банков, входящих в топ-10 и участвовавших в проекте. В перспективе инициатива ЦБ позволила бы финансовым компаниям сократить расходы на подготовку отчетов и перейти к выгрузке данных из своих IT-систем регулятору, сообщили эксперты.