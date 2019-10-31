Банки в значительной степени очистили кредитные портфели от просроченных долгов, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального рейтингового агентства (НРА). Для исследования НРА анализировало отчетность 50 крупнейших банков на сайте ЦБ РФ.

«На фоне таких темпов роста [кредитования] позитивным фактором является снижение, по данным отчетности, объема просроченных долгов в розничном сегменте (на 18 млрд рублей за месяц, таким образом, доля просроченной задолженности в банковской рознице находится на уровне 4,6%). Можно с достаточной степенью уверенности говорить, что проблемная задолженность 2015—2016 годов была или урегулирована, или продана, то есть банки в значительной степени решили задачу расчистки своих портфелей», — говорится в сообщении агентства.

В пресс-службе добавили, что доля розничного кредитования стабильно растет после крупной 30-процентной просадки 2015 года из-за резкого роста ставок, что повлекло за собой в первую очередь сжатие беззалогового кредитования.

«Доля кредитов населению в общей сумме кредитов растет. Банк России, безусловно, проводит мониторинг ситуации и как мегарегулятор финансового рынка принимает необходимые меры по минимализации возможных рисков. В случае если ранее принятые регуляторные новации признаются Центробанком недостаточно эффективными (вводились, например, повышенные коэффициенты риска в зависимости от полной стоимости кредита, а для ипотечных займов — в зависимости от величины первоначального взноса), то с учетом результатов макропрогнозирования ЦБ инициирует принятие новых мер», — прокомментировала руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Таким образом, по ее словам, ситуация в розничном кредитном секторе контролируется на постоянной основе. «С достаточно высокой вероятностью действие недавних новаций сможет ограничить рост потребительского кредитования, охладив темпы его роста», — добавила она.

В НРА отметили, что объем необеспеченного потребительского кредитования в сентябре вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение показателя в месячном сопоставлении составило порядка 2%. Совокупный объем кредитов физическим лицам увеличился на 1,6%, до 17,7 трлн рублей, рост за месяц составил 271 млрд рублей.