Убыток группы Сбербанка от бизнеса за пределами России по итогам января — сентября составил 47,4 млрд рублей до налогообложения. Такой показатель (неаудированный) приводится в отчетности группы по МСФО на 30 сентября 2019 года.

Доналоговый убыток от зарубежного бизнеса отдельно по итогам III квартала достиг 93,2 млрд рублей.

Группа Сбербанка 31 июля 2019 года закрыла сделку по продаже турецкого Denizbank.



Сбербанк закрыл сделку по продаже Denizbank и оценил финансовый эффект В результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей.

В сводке с финансовыми результатами деятельности Denizbank указано, что убыток за девятимесячный период от прекращенной деятельности составил 69,8 млрд рублей, за квартал — 74,7 млрд. Убыток от продажи прекращенной деятельности за вычетом налога составил 73,3 млрд рублей.

Сбербанк в четверг в релизе, сопровождающем отчетность, указал, что чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 230,8 млрд рублей за III квартал и 702,8 млрд за девять месяцев текущего года, а с учетом эффекта от продажи Denizbank эти показатели составили 156,1 млрд и 633 млрд рублей соответственно. На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в отчете о прибылях и убытках, а также с уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, пояснялось в сообщении.



Деятельность группы Сбербанка за пределами РФ в отчетный период осуществлялась (помимо выбывшего в конце июля Denizbank в Турции) через дочерние банки на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании группы «Сбербанк КИБ», расположенные в США, Великобритании, на Кипре и в ряде других стран.