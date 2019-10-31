Обязывающее соглашение в рамках создания Сбербанком и Mail.ru Group совместного предприятия в сфере еды и транспорта планируется заключить в ноябре 2019 года, следует из опубликованного в четверг финансового отчета группы Сбербанка по МСФО.

Как напоминают в Сбербанке, в июле 2019 года банковская группа и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях по организации совместного предприятия c целью создания ведущей российской платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере ключевых видов сервиса: еды и транспорта. СП создается на базе компаний Delivery Club и «Ситимобил». Участие в СП будет распределено между партнерами в соотношении 50% на 50%. Группа Сбербанка внесет в СП свою долю в компании «Фудплекс» и около 38 млрд рублей денежными средствами. Дополнительно 13 млрд рублей могут быть инвестированы группой в СП при условии достижения ключевых показателей эффективности в течение 12-месячного периода после завершения сделки.

«Обязывающее соглашение планируется заключить в ноябре 2019 года после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов», — отмечается в отчете.



Глава Сбербанка Герман Греф ранее давал более приблизительный прогноз по закрытию этой сделки. «Не раньше ноября, ноябрь — декабрь», — говорил он в сентябре.