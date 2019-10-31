Сбербанк пока не видит возможности увеличивать дивидендные выплаты с текущих уровней, сообщил в ходе телеконференции финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

«Дивидендная политика, которую мы утверждали как часть нашей стратегии до конца 2020 года, — мы будем ее изменять во время утверждения нашей стратегии на следующий период развития группы. Сейчас слишком рано говорить о потенциальных изменениях. По крайней мере сегодня я не вижу возможности обсуждения увеличения доли выплат», — сказал Морозов.

По его словам, предусмотренные действующей стратегией дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли банка являются «очень хорошим уровнем для компании, которая находится в процессе развития».

По итогам 2018 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей, или 43,5% чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% чистой прибыли при соблюдении ряда условий, в том числе при росте прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году и уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.