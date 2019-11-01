Центральный банк России с 1 ноября отозвал лицензию у омского Эксперт Банка (регистрационный номер 2949), сообщает пресс-служба регулятора регулятора.

«Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — уточняет ЦБ.

Также причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, говорится в документе.

Кроме того, Эксперт Банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».

«Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — отмечается в релизе.



Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия органов управления приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.