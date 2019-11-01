Клиенты Совкомбанка уже сейчас могут подключиться к объединенному мобильному приложению «Совкомбанк — Халва», сообщила на OFFICEPARTY заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова.



«По сути, всех наших розничных клиентов мы будем переводить в приложение «Совкомбанк — Халва». Мы ждем два больших релиза до конца года, и приложение действительно охватит все самые распространенные функции и услуги банка. Приложение «Чат-банк» останется для обслуживания наших клиентов — юридических лиц из сегмента малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей», — рассказала Камбулова.

Кроме того, добавила она, банк сейчас тестирует возможность запуска инвестиционных продуктов, в частности индивидуального инвестиционного счета. У клиентов также может появиться возможность покупать облигации Совкомбанка.

«Эта история уже будет в дальнейшем интегрироваться в наше объединенное мобильное приложение», — отметила Анна Камбулова.