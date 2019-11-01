Интерпрогрессбанк сообщил о прекращении с 5 ноября приема депозитов физических лиц в евро, а также об изменении условий обслуживания счетов в евро.



«Обращаем ваше внимание, прием срочных вкладов в евро для физических лиц «Капитал», «Капитал-онлайн», «Мой доход», «Мой доход-онлайн», «Срочный пенсионный», «Доходный», «Максимальный комфорт» и «Счастливое детство» будет прекращен с 5 ноября 2019 года», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, также с 5 ноября не будет осуществляться пролонгация по открытым ранее вкладам в евро. По окончании срока вклада в евро денежные средства будут переведены на текущий счет или банковскую карту клиента.



Ранее сообщалось, что «Авангард», Альфа-Банк, Росбанк и «Возрождение» перестали принимать от населения вклады в евро. Также прием евровых депозитов от физлиц прекратили Сбербанк и «Открытие». Только клиенты private banking этих кредитных организаций могут открыть вклад в такой валюте, но с доходностью 0,01%.