Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Курскпромбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, «рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками качества активов и ликвидности, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, а также сильной позицией по достаточности капитала».

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском рынке при устойчивых позициях в домашнем регионе, указывают аналитики. При этом тот факт, что порядка 69% кредитного портфеля банка по юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам приходится на Курскую область, может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. В то же время агентство положительно оценивает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. Концентрация активов на связанных сторонах умеренная.

Имеющийся у банка буфер абсорбции убытков оценивается как значительный (на 1 октября банк по нормативу Н1.0 выдерживает полное обесценение более чем 15% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Также агентство отмечает адекватные показатели эффективности деятельности кредитной организации.

Кредитный портфель составляет основу активов банка и представлен в основном ссудами малому и среднему бизнесу (41% совокупного ссудного портфеля на начало октября), кредитным организациям (26%) и крупному бизнесу (23%). Агентство отмечает рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле по юрлицам и ИП с 1,5% на 1 октября прошлого года до 5,1% при сохранении высокой доли ссуд III—V категорий качества (44% корпоративного портфеля на последнюю отчетную дату). В то же время банк консервативно подходит к формированию резервов, практически не используя реструктуризации без понижения категории качества и не уменьшая объем сформированных резервов за счет обеспечения. Средства, размещенные на межбанковском рынке кредитования, представлены депозитами в Банке России и кредитами материнскому банку (с мая 2019 года ключевым собственником банка выступает Экспобанк).

Экспобанк Игоря Кима получил контроль над Курскпромбанком
Экспобанк Игоря Кима получил контроль над Курскпромбанком

Сделка была завершена 30 апреля.

Адекватная ликвидная позиция Курскпромбанка обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности и высокой диверсификацией ресурсной базы по клиентам. Вместе с тем агентство отмечает узкий спектр рыночных источников дополнительной ликвидности банка в связи с небольшим объемом портфеля высоколиквидных ценных бумаг. При этом общее управление ликвидностью осуществляется на уровне материнского банка.

В числе прочего отмечается, что процедуры управления рисками у Курскпромбанка интегрированы с головным банком. Действующая стратегия на период 2019—2021 годов направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущей бизнес-модели. Стратегией запланировано повышение географической диверсификации и диджитализации бизнеса Курскпромбанка, а также увеличение доли непроцентных доходов.

«Эксперт РА» отозвало рейтинг Курскпромбанка

Курскпромбанк за восемь месяцев 2019 года получил прибыль после налогообложения в размере 1,9 млрд рублей.

Напомним, что «Эксперт РА» в начале октября отозвало рейтинг кредитоспособности Курскпромбанка без его подтверждения, объяснив это «отсутствием достаточной информации для применения методологии». До отзыва у банка тоже был рейтинг «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

В самом Курскпромбанке тогда уточняли, что не стали продлевать договор, срок действия которого истек, «в связи с наличием рейтинга у головной организации банковской группы».