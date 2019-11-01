Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Курскпромбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства , «рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками качества активов и ликвидности, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, а также сильной позицией по достаточности капитала».

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском рынке при устойчивых позициях в домашнем регионе, указывают аналитики. При этом тот факт, что порядка 69% кредитного портфеля банка по юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам приходится на Курскую область, может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. В то же время агентство положительно оценивает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. Концентрация активов на связанных сторонах умеренная.

Имеющийся у банка буфер абсорбции убытков оценивается как значительный (на 1 октября банк по нормативу Н1.0 выдерживает полное обесценение более чем 15% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Также агентство отмечает адекватные показатели эффективности деятельности кредитной организации.

Кредитный портфель составляет основу активов банка и представлен в основном ссудами малому и среднему бизнесу (41% совокупного ссудного портфеля на начало октября), кредитным организациям (26%) и крупному бизнесу (23%). Агентство отмечает рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле по юрлицам и ИП с 1,5% на 1 октября прошлого года до 5,1% при сохранении высокой доли ссуд III—V категорий качества (44% корпоративного портфеля на последнюю отчетную дату). В то же время банк консервативно подходит к формированию резервов, практически не используя реструктуризации без понижения категории качества и не уменьшая объем сформированных резервов за счет обеспечения. Средства, размещенные на межбанковском рынке кредитования, представлены депозитами в Банке России и кредитами материнскому банку (с мая 2019 года ключевым собственником банка выступает Экспобанк).

Адекватная ликвидная позиция Курскпромбанка обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности и высокой диверсификацией ресурсной базы по клиентам. Вместе с тем агентство отмечает узкий спектр рыночных источников дополнительной ликвидности банка в связи с небольшим объемом портфеля высоколиквидных ценных бумаг. При этом общее управление ликвидностью осуществляется на уровне материнского банка.

В числе прочего отмечается, что процедуры управления рисками у Курскпромбанка интегрированы с головным банком. Действующая стратегия на период 2019—2021 годов направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущей бизнес-модели. Стратегией запланировано повышение географической диверсификации и диджитализации бизнеса Курскпромбанка, а также увеличение доли непроцентных доходов.

«Эксперт РА» отозвало рейтинг Курскпромбанка Курскпромбанк за восемь месяцев 2019 года получил прибыль после налогообложения в размере 1,9 млрд рублей.

Напомним, что «Эксперт РА» в начале октября отозвало рейтинг кредитоспособности Курскпромбанка без его подтверждения, объяснив это «отсутствием достаточной информации для применения методологии». До отзыва у банка тоже был рейтинг «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.



В самом Курскпромбанке тогда уточняли, что не стали продлевать договор, срок действия которого истек, «в связи с наличием рейтинга у головной организации банковской группы».

