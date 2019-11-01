Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «ФК Открытие» на уровне «ruАА-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности, нейтральной оценкой корпоративного управления и удовлетворительным качеством активов. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны Банка России. Изменение прогноза по рейтингу на «позитивный» обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему повышению рентабельности, достаточной для поддержания приемлемого запаса по капиталу и органического роста бизнеса. Основания для пересмотра рейтинга также предусматривают сохранение сильной позиции по ликвидности при неухудшении прочих финансовых метрик», — поясняется в релизе агентства .

Умеренно высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена, с одной стороны, его сильными конкурентными позициями на федеральном уровне и широкой сетью обособленных подразделений, с другой — диверсифицированной структурой доходов по источникам, при этом бизнес в разрезе сегментов кредитного риска характеризуется высокой долей кредитов крупным корпоративным клиентам (без учета РЕПО), а также низкодоходными размещениями в ценные бумаги и межбанковские кредиты. Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывает статус системно значимого банка и обусловленная этим высокая вероятность поддержки со стороны собственника — ЦБ.

Агентством отмечается значительный запас капитала банка, который на горизонте 2019—2022 годов будет подвержен утилизации вследствие активного роста кредитного портфеля. Банк демонстрирует высокие показатели рентабельности, при этом финансовый результат остается чувствительным к таким волатильным компонентам, как восстановление/создание резервов под кредитные убытки. «Вместе с тем вследствие неэффективной кредитной политики, действовавшей в банке до введения временной администрации, на балансе банка осталась часть непрофильных активов, находящихся в процессе оздоровления для последующей реализации в рынок», — добавляют в агентстве.

«Удовлетворительное качество активов банка обусловлено, с одной стороны, высокой долей ссуд категорий stage 3 и POCI в ссудах корпоративных клиентов и малого бизнеса (17% на 1 июля 2019 года) на фоне невысокого уровня покрытия резервами данных кредитов (71%), согласно МСФО. Подобное качество кредитного портфеля во многом обусловлено оставшимся объемом непрофильных активов, бизнес которых банк намерен восстановить с целью дальнейшей реализации потенциальным инвесторам. Корпоративный кредитный портфель характеризуется также высокой отраслевой диверсификацией… и недостаточно сбалансированной структурой обеспечения... Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое кредитное качество контрагентов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг», — пишут аналитики.

Сильная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности. Банком соблюдаются с большим запасом нормативы чистого стабильного фондирования и краткосрочной ликвидности, действующие в отношении системно значимых кредитных организаций. Также банк располагает широким спектром источников дополнительной ликвидности.



Нейтральные оценки стратегии развития и корпоративного управления обусловлены плановым выходом «Открытия» на основную фазу органического роста, качество которого можно будет оценить по итогам 2019—2020 годов.

