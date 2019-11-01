Московский Кредитный Банк готовится запустить пилотный проект «Цифровой помощник», который будет консультировать клиентов банка по кредитным картам на специальной странице сайта банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Этот инструмент поможет клиентам банка на специальной странице сайта mkb.ru в режиме реального времени получить информацию обо всех условиях выпуска и обслуживания кредитных карт МКБ, а также будет способствовать повышению финансовой грамотности клиентов», — объяснили в банке.

Кроме того, бот МКБ будет помогать и в общении с соискателями на вакансии банка: на отдельном сайте кандидаты смогут задать вопросы по открытым вакансиям. В настоящее время готова первая версия «Цифрового помощника».

Помощник был создан стартапом ARNI.io. в рамках акселерационной программы Banktech 3.0 «Финтех Лаба».