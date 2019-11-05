Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, сообщают «Известия» . Так, на различных форумах новостроек покупатели жалуются, что в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить таким образом льготный жилищный кредит. Как выяснило издание, также в займах с господдержкой под 5—6% годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке.

В кредитных организациях не стали отрицать, что маткапитал не подходит для полного или частичного первоначального взноса для ипотеки с господдержкой. В Сбербанке сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми при условии, что застройщик подождет, пока Пенсионный фонд России (ПФР) перечислит ему деньги. Строительные компании не согласны ожидать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала Сбербанк направлять застройщику отказывается.

Банки берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства. При этом в постановлении правительства говорится, что заемщик оплачивает жилищный кредит за счет собственных средств, в том числе полученных из бюджета (то есть маткапитала).

В пресс-службе ЦБ заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон. Условие о внесении первоначального взноса в размере 20% и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

По словам экспертов, гражданин может получить деньги за рождение второго и последующего ребенка только после того, как подаст в ПФР заявление с просьбой выделить эти средства на улучшение жилищных условий. Но их перечислят клиенту только по факту сделки с недвижимостью. Проходит немало времени, пока деньги из ПФР попадут к застройщику, а девелоперы отказываются ждать.

Как рассказали в пресс-службе ПФР, сегодня господдержка на выбранные семьей цели перечисляется в течение десяти дней после принятия фондом соответствующего решения.

Также личные накопления, а не госсубсидии, показывают готовность клиента к соблюдению платежной дисциплины, пояснили эксперты. Чем меньше первоначальный взнос, тем выше вероятность дефолта, а самые дисциплинированные заемщики обычно располагают 40—50% от суммы кредита.