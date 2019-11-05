Данные примерно 3,5 тыс. держателей кредитных карт Альфа-Банка, а также около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу на специализированном форуме, сообщает РБК . Объявление было опубликовано 31 октября, продавец зарегистрировался в этот же день.

В договорах содержатся Ф. И. О., номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора. По словам продавца, все договоры Альфа-Банка, которые есть у него в распоряжении, оформлены в октябре, а выгрузка базы произошла 22 октября. Договоры, заключенные в «АльфаСтраховании», оформлены в один день — 8 мая 2019 года. Договоры не содержат номера карт и CVV-коды, поэтому прямого доступа к деньгам мошенники получить не смогут.

Данные клиентов, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в результате проверки издания не подтвердились.

Представитель Альфа-Банка подтвердил факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — сказал он. Банк проводит внутреннее расследование «по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам». По его словам, возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам, подчеркнул представитель Альфа-Банка.

Представитель «АльфаСтрахования» сообщил РБК, что компании «известно о фактах размещения в Интернете объявлений о продаже данных по договорам страхования электронных устройств». «АльфаСтрахование» уже ввело дополнительные меры безопасности, сейчас оно проводит расследование и проверяет опубликованные данные, добавил он.