Банк «ФК Открытие» вновь привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление от 20 сентября 2019 года вступило в силу 2 ноября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Банк «Открытие» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ за последние месяцы многократно сообщал о привлечении «Открытия» к административной ответственности за нарушение ФЗ «О кредитных историях», в том числе отмечались нарушения по еще одной статье КоАП — 15.26.3 («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). В пресс-службе банка тогда отмечали, что «Открытие» работает над тем, чтобы исключить в дальнейшем подобные нарушения, и подчеркивали, что постановления регулятора подтверждают факт отсутствия у «Открытия» каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.

Кроме того, Центробанк оштрафовал компанию «Плазмек». Два постановления от 13 сентября этого года, вступившие в силу 1 ноября, вынесены по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, то есть касаются «нераскрытия или нарушения эмитентом… порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытия информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации». Штраф для юрлиц за такое нарушение может составлять от 700 тыс. до 1 млн рублей.

ПАО «Плазмек» занимается развитием плазменных технологий в металлообработке и медицине.



Более подробно причины привлечения банков и компаний к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.