Арбитражный суд Московского округа оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, экс-бенефициаров Промсвязьбанка, и других бывших топ-менеджеров банка, принятые в деле о взыскании с них более 282 млрд рублей убытков.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы Ананьевых и ряда других ответчиков на вынесенное в мае определение Арбитражного суда Москвы о наложении ареста и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в августе поддержал первую инстанцию. Ответчиками в иске Промсвязьбанка указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Следствие раскрыло схемы хищения средств из Промсвязьбанка Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры.

Арбитражный суд Москвы в мае в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество Алексея Ананьева. Также были заморожены активы Дмитрия Ананьева. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц в пределах сумм требований, предъявленных к каждому из них.

По словам юристов Промсвязьбанка, Дмитрий Ананьев передал права собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited, а права на 18 объектов, ранее принадлежавших Алексею Ананьеву, с октября по ноябрь 2017 года переданы последним своей супруге Дарье. Основанием перехода права собственности стало допсоглашение к брачному договору.