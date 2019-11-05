Банки могут массово перейти на использование мессенджеров, в частности Viber, вместо сложившейся практики информирования клиентов с помощью СМС- и пуш-уведомлений, следует из пресс-релиза по итогам состоявшегося в Москве круглого стола представителей российских банков с компаниями SMS Traffic и Viber.

«Десятки банков уже используют такие приложения для отправки клиентам сообщений о трансакциях. Только за один месяц российские финансовые организации направляют клиентам около 1 млн сообщений в Viber, а за последние несколько месяцев они отправили более 6 млн трансакционных уведомлений. Это выгодно с финансовой точки зрения: так, при отправке бизнес-сообщений в Viber компания платит лишь за количество доставленных сообщений, при этом они могут содержать до 1 тыс. символов, включая ссылки, мультимедийные файлы, эмодзи и так далее», — отмечается в сообщении.

Кроме того, была анонсирована новая функция Viber — «сессии», еще один формат интерактивного общения клиентов с компаниями.

«Основной целью новой функции является обеспечение быстрой и интуитивно понятной поддержки, которая позволит пользователям легко связываться с банками и другими организациями, клиентами которых они являются», — комментируют в Viber.

Визуально сессии выглядят как обычный чат, открываться они будут после того, как сам пользователь инициирует беседу: через ссылку в официальном профиле бренда, по QR-коду или ссылке на официальном сайте компании. Запуск сессий сопровождается также появлением другой функции Viber для бизнеса — «профили брендов». Эта функция позволит потенциальным потребителям получить полную информацию о бизнесе, от которого они получают сообщение. В профиле можно будет узнать номер телефона, часы работы и получить краткую справку о роде деятельности.

По словам представителей Viber, проникновение мессенджера в России составляет 60%, на Украине — 93%, в Белоруссии — 76%.

«По нашим прогнозам, банки смогут отправлять до 50% всех своих сообщений через Viber», — отметил директор ОТТ-сервисов компании SMS Traffic Дмитрий Авраменко.

