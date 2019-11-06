Председателем совета директоров банка «Восточный» избран Артем Аветисян, сообщили в банке в среду.

«По положению о совете директоров банка «Восточный», на первом заседании обновленного состава полагается избрать председателя из числа действующих членов совета. 5 ноября 2019 года общим решением совета директоров его председателем избран Артем Аветисян», — рассказали в кредитной организации.

Светлана Труханович, которая ранее возглавляла совет директоров банка, назначена на должность заместителя председателя правления, члена правления КБ «Восточный».

Вячеслав Арутюнян утвержден в должности председателя правления «Восточного» (с июля он был временно исполняющим обязанности предправления).

Согласно сообщению на портале раскрытия корпоративной информации, новый состав совета директоров банка «Восточный» был утвержден его акционерами 1 ноября (с досрочным прекращением полномочий членов прежнего состава совета). В настоящий момент в совет директоров банка входят Артем Аветисян, Юрий Данилов, Григорий Жданов, Александр Калинин, Наталья Корнацкая, Оксана Мисане, Светлана Труханович, Алла Цытович, Шерзод Юсупов.

До этого «Восточный» обновлял состав совета директоров в конце июня текущего года. Тогда в него вошли Аветисян, Труханович, Данилов, Жданов, Калинин, Юсупов, а также ныне уже не присутствующие в совете Яна Арутюнова, Дмитрий Бабурин и Марина Ушакова.

В начале июля в банке «Восточный» были назначены новые врио предправления и главный исполнительный директор: первую из указанных позиций занял Вячеслав Арутюнян, вторую — Константин Рогов.



Напомним, до недавнего времени крупнейшим из совладельцев банка, контролировавшим более половины его акций (через компанию Evison), был фонд Baring Vostok; вторую ключевую группу собственников представляли бывшие акционеры Юниаструм Банка, который был присоединен к «Восточному», — компания «Финвижн» Артема Аветисяна вместе с Юсуповым и Даниловым. В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн», и после исполнения опциона в июне преимущество по размеру пакета получили Аветисян и его сторонники; в сентябре стало известно, что фонд Baring Vostok не смог через суд оспорить утрату контроля над банком «Восточный». В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием «Восточного» из числа бывших акционеров «Юниаструма» Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, по подозрению в хищении средств «Восточного». При избрании совета директоров банка в июне его акционеры обвинили друг друга в саботаже.