Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ был инициирован правительством РФ, изменения вносятся в закон «О государственном оборонном заказе».

Так, правительство РФ наделяется полномочиями установить объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ, в рамках их практической реализации.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу».