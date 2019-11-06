ВТБ запускает полностью виртуальную карту в IV квартале 2019 года, сообщил заместитель председателя ВТБ Анатолий Печатников журналистам. Первым клиентам оформление нового продукта в мобильном приложении будет доступно уже в ноябре.

В дальнейшем ВТБ планирует запустить цифровую кредитную карту и предоставить клиентам возможность снимать денежные средства по NFC. Ранее старший президент ВТБ Дмитрий Снесарь отмечал, что банковские пластиковые карты с появлением мобильного телефона стали пережитком прошлого.

Виртуальная карта — это карта, предназначенная для оплаты покупок и проведения расчетов в Интернете. Она может как иметь, так и не иметь материальный носитель.