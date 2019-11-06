ВТБ планирует запустить собственную биометрическую систему в декабре, сообщил заместитель председателя ВТБ Анатолий Печатников журналистам.

Собственная система будет запущена наряду со сбором слепков для государственной биометрии, которая нужна для проведения юридически значимых сделок (открытие вкладов, переводы, выдача кредитов). Свою систему ВТБ будет использовать как дополнительный уровень защиты.

«С помощью собственной биометрии мы не заключаем юридически значимых сделок. Наша система помогает нам бороться с мошенниками. Она идентифицирует клиента быстрее, чем это делаем мы сейчас при звонке в кол-центре», — объяснил Печатников.

ВТБ оборудовал необходимой техникой для снятия голосовых и лицевых слепков 1 тыс. офисов из 1,5 тыс. «Мы передали в общее государственное хранилище на сегодня 14 тысяч слепков, до конца года, как требует регулятор, все отделения будут оснащены техникой», — сказал зампред ЦБ.

Сбор согласий на обработку биометрических данных (голоса и изображения лица) для собственной системы будет проводиться через «ВТБ-онлайн». Обслуживание первых клиентов по голосу будет доступно в контакт-центре.