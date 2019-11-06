Прирост задолженности граждан перед российскими банками сократится почти в два раза в 2020 году, прогнозирует заместитель правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы ожидаем, что процент прироста задолженности физических лиц в целом по системе Российской Федерации составит около 20% по текущему году, основной вклад, конечно, внесут кредитование наличными и ипотека, которые так же вырастут примерно на 20%», — отметил Печатников. По итогам 2020-го года, по прогнозу банка, прирост кредитования физлиц сократится до 12%. Основным драйвером этого прироста станет ипотека (прогнозируемый рост около 15%). Еще на 16% вырастет рынок кредитных карт.

«Те меры, которые сейчас принимает Банк России, будут иметь последствия для охлаждения рынка: практически в два раза будет сокращен прирост задолженности граждан перед банками страны», — добавил Печатников.

Напомним, банки и МФО с 1 октября 2019 года обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН, или PTI) заемщика при выдаче новых кредитов. ПДН считается как отношение среднемесячного платежа по всем кредитам человека к его доходу. Для заемщиков с высоким ПДН установлены надбавки к коэффициентам риска.