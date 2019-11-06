Сервис «Золотая корона — Денежные переводы» (KoronaPay) начал сотрудничество с Витабанком. Теперь в офисах банка, расположенных в Санкт-Петербурге, можно отправлять и получать денежные переводы без открытия счета, сообщили в «Золотой короне».

Совершать переводы можно в 34 страны. Тарифы начинаются от 1% и зависят от суммы и направления трансакции.

«Также в Витабанке действует специальный «Тариф 0%»: при отправке перевода с конвертацией по курсу оператора сервиса — РНКО «Платежный Центр» на момент отправки перевода комиссия не взимается. Для оформления перевода без комиссии валюта, в которой оплачивается перевод, должна отличаться от валюты получения», — отмечают в «Золотой короне».



Инфраструктура сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» насчитывает уже более 50 тыс. пунктов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Участниками и партнерами сервиса являются более 450 банков и крупные торговые сети. У системы есть мобильное приложение.