Объем застрахованных вкладов в российских банках достиг на 1 октября 32,948 трлн рублей, увеличившись с начала текущего года на 4,1%, в то время как в 2018-м общий объем застрахованных вкладов в банках вырос за аналогичный период на 2,5%. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг Агентством по страхованию вкладов «Мониторинге застрахованных вкладов за январь — сентябрь 2019 года» .

В том числе сумма застрахованных вкладов населения составила 29,248 трлн рублей (это 88,8% общей суммы вкладов), увеличившись с начала текущего года на 5,3%. Общий объем средств населения в банках на 1 октября 2019 года составил 29,351 трлн рублей (плюс 5% за девять месяцев против плюс 1,7% за аналогичный период годом ранее).

Сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей составила 690 млрд рублей (2,1% общей суммы вкладов, плюс 17,5% с начала года).

Сумма застрахованных вкладов юридических лиц, относящихся к категории малых и микропредприятий, составила 3,01 трлн рублей (9,1% общей суммы вкладов), уменьшившись с начала года на 8,9%. Так, в I квартале наблюдался отток средств, во II и III кварталах 2019 года сумма вкладов предприятий этого сегмента стабилизировалась. Средства малых предприятий подлежат страхованию с 1 января 2019 года.

По состоянию на 1 октября 2019 года страховая ответственность АСВ (объем потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) составила 55,9% всех застрахованных вкладов (без учета Сбербанка — 51,6%). В том числе средства физических лиц (без учета счетов, открытых для предпринимательской деятельности) подлежат возмещению на 59,6%, средства индивидуальных предпринимателей — на 50%, средства малых предприятий — на 20,9%. Данные показатели приведены с учетом консолидации по каждому вкладчику остатков на его счетах по учету обязательств и встречных требований банка, уточняют в агентстве.

Счета физлиц (без учета счетов, открытых для предпринимательской деятельности), остатки на которых не превышают установленного лимита страхового возмещения, составляют 99,6% по количеству. Для счетов ИП и малых предприятий эти показатели составляют 97,3% и 89,1% соответственно.

Количество застрахованных вкладчиков всех категорий (за исключением имеющих нулевые остатки на счетах), с учетом того, что вкладчики со счетами одновременно в двух банках учитывались дважды, составляет 231,481 млн субъектов, включая 229,338 млн физлиц (в том числе 2,54 млн ИП) и 2,143 млн малых предприятий.



В числе прочего в обзоре сообщается, что доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в январе — сентябре 2019 года продолжила увеличиваться, составив 90,5% (плюс 0,9 процентного пункта). Доля Сбербанка в отчетном периоде, напротив, снизилась — c 45,1% до 43,9%.