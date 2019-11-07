Чистая прибыль группы ВТБ в III квартале 2019 года составила 51,2 млрд рублей, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО представил ВТБ, головной банк группы.

За девять месяцев 2019 года чистая прибыль составила 128 млрд рублей, оказавшись ниже показателя за девять месяцев 2018 года на 4%. С учетом того, что по итогам первого полугодия снижение показателя в годовом выражении составляло 21%, уровень прибыльности III квартала ликвидировал большую часть отставания, отмечают в банке.

В релизе ВТБ уточняется, что «сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за девять месяцев 2018 года (без учета ПАО «Почта Банк», ООО «МультаКарта», СК «ВТБ Страхование», ПАО «ВТБ Банк» (Украина) и банка ВТБ (Белград), что обеспечивает корректность анализа».

Чистые процентные доходы за девять месяцев 2019 года составили 323,8 млрд рублей против 330,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Уменьшение произошло «вследствие снижения чистой процентной маржи на фоне ужесточения денежной политики, начатого в сентябре 2018 года», поясняют в ВТБ. «Стоимость фондирования выросла на 50 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 5,3% за девять месяцев 2019 года, что способствовало росту процентных расходов на 26,4%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 13,5%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, сопоставима со значением за прошлый год и составила 8,4%», — указано в сообщении.

Чистые комиссионные доходы за девять месяцев выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 67,3 млрд рублей.

В числе прочего сообщается, что расходы на персонал и административные издержки составили 184,3 млрд рублей за девять месяцев 2019 года, увеличившись на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 6,4 процентного пункта роста связаны с консолидацией в отчетность группы ВТБ банка «Возрождение», Саровбизнесбанка и Запсибкомбанка.

За девять месяцев 2019 года совокупный кредитный портфель группы вырос на 4,3%, до 11 трлн 912,7 млрд рублей, на фоне высоких темпов роста розничного кредитования.

Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 0,7%; отдельно в III квартале он вырос на 2%.

Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 14,5%, квартальный рост составил 3,7%. Портфель потребительских кредитов вырос на 16% с начала года и на 4% за III квартал 2019-го, при этом портфель ипотечных кредитов увеличился на 14% с начала года и на 3% за III квартал.

Объем средств клиентов увеличился с начала года на 8,5% — до 11 трлн 288,4 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2019 года объем привлеченных средств клиентов — юридических лиц вырос на 8,2%, физических лиц — на 9%.



«C начала текущего года мы продолжали развитие универсального банковского бизнеса, нарастив рыночные доли в сегментах розничного обслуживания и малого и среднего бизнеса, а также сохранив лидерские позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе. Одновременно с этим мы диверсифицировали и усовершенствовали наши продукты и услуги, запустив целый ряд важных инициатив в цифровой экономике, дополняющих интенсивный органический рост бизнеса. ВТБ продемонстрировал уверенный рост прибыльности в третьем квартале 2019 года, что подтверждает наш прогноз по чистой прибыли по итогам 2019 года. Продолжающаяся цифровая трансформация наших сервисов, а также работа по усилению клиентоцентричности бизнес-модели позволят группе ВТБ добиться новых успехов в будущем», — комментирует президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.