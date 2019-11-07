Следователи обнаружили пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ПСБ, найденное имущество «описано и помещено в специальные помещения, обеспечивающие оптимальную сохранность предметов искусства».

Среди найденных предметов искусства оказались картины, вывезенные из Института русского реалистического искусства в нарушение запрета Арбитражного суда города Москвы, наложенного по заявлению ПСБ, по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей. В их числе — самые ценные предметы искусства, находящиеся под арестом: картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Их оценочная стоимость превышает сотни миллионов рублей.

В июне в Промсвязьбанке заявили об исчезновении из Института русского реалистического искусства картин, арестованных по иску против Дмитрия и Алексея Ананьевых. Как уточнили в банке, это выяснилось в ходе проверки работы приставов, связанной с арестом имущества Ананьевых и ряда бывших топ-менеджеров кредитной организации.

Здание и коллекция института на Дербеневской набережной в Москве ранее принадлежали Алексею Ананьеву. По словам представителя Промсвязьбанка в суде, сделка по передаче здания ИРРИ супруге Алексея Ананьева состоялась за два месяца до введения временной администрации в банк, таким образом здание стало собственностью компании, принадлежащей супруге Ананьева и нескольким гражданам Кипра, аффилированным с Промсвязьбанком и братьями Ананьевыми.

В октябре суд признал недействительным заключенный за два месяца до введения временной администрации брачный договор между Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой, который подразумевал передачу части имущества супруге.