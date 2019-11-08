Агентство по страхованию вкладов за октябрь этого года провело расчеты с кредиторами 110 ликвидируемых банков. Более 31 тыс. кредиторов получили денежные средства на общую сумму свыше 11,3 млрд рублей, сообщает департамент общественных связей АСВ.

В общей сложности с начала года агентство направило 79,5 млрд рублей на расчеты со 165 тыс. кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.



Средний за весь период деятельности АСВ размер удовлетворения требований кредиторов 327 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил по состоянию на 1 ноября 2019 года 45,2%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66,9%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 26,9%.