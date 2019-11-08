Сбербанк уделяет так много внимания искусственному интеллекту и машинному обучению, потому что это «просто круто», заявил в пятницу глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey.

«Мы не скрываем, что мы очень любим технологии, очень много времени уделяем технологиям, мы очень любим AI [искусственный интеллект], мы очень любим машинное обучение просто потому, что это круто», — сказал он.

Греф отметил, что если бизнес до сих пор не использует такие технологии, он становится историей. «Сегодня мы в Сбербанке говорим: если ты в каждом процессе, неважно, в какой части своего бизнеса <...>, не используешь данные AI, значит, ты уже позади, ты в истории, ты отстаешь от конкурентов. И это касается каждой компании, это касается каждого процесса», — добавил глава Сбербанка.

Греф ранее заявлял, что применение искусственного интеллекта может изменить Россию, а объем мирового рынка AI в Сбербанке только в 2020 году оценивают в 70 млрд долларов.