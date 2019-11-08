Банк России зафиксировал уменьшение структурного профицита ликвидности банковского сектора в октябре и сохранил прогноз профицита ликвидности по итогам текущего года, а в 2020-м ожидает роста показателя, свидетельствуют данные очередного обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Характеризуя ситуацию с рублевой ликвидностью, ЦБ указывает, что в октябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6 трлн рублей до 2,3 трлн.

«Этому, как и месяцем ранее, способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России. В ожидании снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 25 октября 2019 года банки формировали высокое предложение средств на депозитных аукционах Банка России. После принятого решения по ключевой ставке на последней неделе периода усреднения обязательных резервов банки увеличили остатки на своих корсчетах, что уменьшило размер профицита ликвидности на начало ноября», — поясняется, в частности, в докладе.

Банк России также напоминает, что он возобновил постепенное увеличение объема размещения купонных облигаций. В октябре банки нарастили вложения в КОБР на 300 млрд рублей.

Оттоку ликвидности из банков в октябре способствовал возврат депозитов внебюджетных фондов (Фонда социального страхования РФ). Приостановился рост задолженности кредитных организаций по долгосрочным операциям Федерального казначейства, однако в конце месяца отдельные банки привлекали средства по операциям РЕПО на срок один день. В целом по бюджетному каналу сформировался небольшой отток ликвидности за счет сезонно крупных квартальных налогов, которые не были в полной мере компенсированы ростом бюджетных расходов и остатков бюджетных средств в банках.

Относительно ситуации с валютной ликвидностью сообщается, что спред ставок в сегменте «валютный своп» и в межбанковском кредитовании продолжал формироваться вблизи нуля, составив в октябрьском периоде усреднения в среднем плюс 1 базисный пункт (в сентябрьском периоде усреднения было минус 4 базисных пункта). В банковском секторе сохраняется запас валютной ликвидности, накопленный во второй половине 2018 — первой половине 2019 года, что поддерживает ставки в сегменте «валютный своп» вблизи ставок МБК.



Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 3,6—3,9 трлн рублей. В 2020 году на фоне проведения отложенных покупок валюты ожидается рост структурного профицита ликвидности до 4,1—4,6 трлн рублей, указывает ЦБ.