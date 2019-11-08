Действия и сигналы ЦБ будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, при этом постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок. Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Начавшееся в июне снижение ключевой ставки позволяет банкам планомерно понижать стоимость своих депозитных продуктов вслед за коррекцией вниз доходностей рыночных финансовых инструментов, констатирует регулятор. По предварительным данным, в сентябре понижение депозитных ставок продолжилось. В октябре банки также корректировали ставки вниз, причем особенно активно — накануне и сразу после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 25 октября.

Центробанк снова снизил ключевую ставку Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.



«Произошедшее снижение ключевой ставки в совокупности с сигналом о том, что Банк России будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний совета директоров, будет оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки в ближайшее время», — прогнозируют в ЦБ.



«Постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность по вкладам, несмотря на снижение номинальных ставок. В результате прирост рублевых депозитов по отношению к аналогичному периоду 2018 года остается стабильным: в сентябре он повысился с 7,8% до 8,9%. Одновременно вновь ускорился приток средств населения в валютные депозиты — их годовой прирост составил 11,3% против 9,6% месяцем ранее. Тем не менее уровень валютизации розничного депозитного портфеля снизился с 21,5% до 21,1% преимущественно за счет укрепления рубля», — говорится в докладе.