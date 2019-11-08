Действия и сигналы ЦБ будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, при этом постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок. Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Начавшееся в июне снижение ключевой ставки позволяет банкам планомерно понижать стоимость своих депозитных продуктов вслед за коррекцией вниз доходностей рыночных финансовых инструментов, констатирует регулятор. По предварительным данным, в сентябре понижение депозитных ставок продолжилось. В октябре банки также корректировали ставки вниз, причем особенно активно — накануне и сразу после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 25 октября.

Центробанк снова снизил ключевую ставку
Центробанк снова снизил ключевую ставку

Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.

«Произошедшее снижение ключевой ставки в совокупности с сигналом о том, что Банк России будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний совета директоров, будет оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки в ближайшее время», — прогнозируют в ЦБ.

«Постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность по вкладам, несмотря на снижение номинальных ставок. В результате прирост рублевых депозитов по отношению к аналогичному периоду 2018 года остается стабильным: в сентябре он повысился с 7,8% до 8,9%. Одновременно вновь ускорился приток средств населения в валютные депозиты — их годовой прирост составил 11,3% против 9,6% месяцем ранее. Тем не менее уровень валютизации розничного депозитного портфеля снизился с 21,5% до 21,1% преимущественно за счет укрепления рубля», — говорится в докладе.