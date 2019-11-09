Аналитики банка «Санкт-Петербург» исследовали трансакции клиентов, совершенные летом и в бархатный сезон 2019 года.



Так, летом текущего года клиенты банка совершили за рубежом на 11% больше покупок, чем за аналогичный период 2018-го, при этом число туристов выросло только на 3%. Большинство из посетивших зарубежные страны — люди средних лет. Женщины в отпускных тратах более активны, чем мужчины.

Наиболее популярными среди петербуржцев в отпускной сезон 2019 года стали Финляндия, Белоруссия, Турция, Италия и Эстония.

«Очевидной переменой лета и осени 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стало увеличение туристического потока в Турцию на 30%. Из интересного: аналитики отмечают перенаправление интереса из Нидерландов в Бельгию, из Венгрии — в Чехию и Словакию. В текущем году на 30% сократилось число клиентов банка, посетивших Грузию, на 18% — Азербайджан. При этом число поездок в Армению увеличилось на 25%. Более чем на 40% сократился интерес клиентов банка к Доминиканской Республике, однако в два раза увеличился интерес к Бразилии и Аргентине», — говорится в релизе.

По данным банка, категория «Кафе и рестораны» вытесняет «Продукты питания» в англосаксонских странах (Великобритания, США, Канада) и технологических странах Азии (Сингапур, Гонконг). «Отели и гостиницы» клиенты банка «на месте» оплачивают на Мальдивах, Филиппинах, в Гваделупе, Намибии, ОАЭ, Монако, Перу, Узбекистане и на Шри-Ланке. «АЗС и услуги для авто» наиболее популярны в странах Восточной Европы и на Балканах (Белоруссия, Украина, Босния и Герцеговина, Литва, Польша, Македония, Словакия, Словения, Румыния). Категория «Общественный транспорт» — частая статья расходов в Западной и Центральной Европе (Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Чехия, Великобритания).

Средняя сумма в чеке клиентов банка за рубежом составляет 2 568 рублей. При этом на Мальдивах средний чек равняется 38 431 рублю, в Сингапуре — 13 238 рублям, в Израиле — 3605 рублям, а в Эстонии — 1 864 рублям, заключили в «Санкт-Петербурге».