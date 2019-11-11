Банк России собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов — банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний. Предполагается, что ЦБ сможет продавать санированных игроков на конкурсах, условия которых будет определять сам, или даже вообще без торгов, единственному претенденту, пишет «Коммерсант» .

Как заявили газете в ЦБ, планируется распространить дополнительные механизмы продажи санируемых организаций, описанные в законопроекте «О санации НПФ», на банки и страховые компании. «Банк России выступает за большую гибкость в определении условий продажи санированных финансовых институтов», — отметили в Центробанке.

В опубликованном на прошлой неделе законопроекте варианты продажи НПФ после оздоровления силами Фонда консолидации пенсионного сектора (ФКПС) ЦБ значительно расширяются.

Так, фонд может быть продан на торгах, форма которых заранее определяется советом директоров ЦБ. В случае если торги не состоялись из-за того, что в них принял участие лишь один претендент, заключается договор купли-продажи акций НПФ с этим единственным участником. Также НПФ может быть полностью или частично реализован на IPO или же просто продан одному или нескольким инвесторам без проведения торгов. Как пояснили «Коммерсанту» в Банке России, санированные ЦБ банки и страховые компании предполагается продавать аналогичным образом.

Минфин и ЦБ РФ разработали принципы санации НПФ На текущую дату не выявлено наличие оснований для применения мер по предупреждению банкротства НПФ.

Предыдущая версия законопроекта предполагала продажу оздоровленного НПФ лишь одним способом — «путем проведения открытого аукциона». Именно такой способ сейчас законодательно закреплен также для оздоровленных банков и страховых компаний, санируемых через фонды консолидации банковского и страхового сектора соответственно.

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минфину предусмотреть помимо продажи оздоровленного банка на открытом аукционе также «возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований)». Соответствующий проект поправок должен быть внесен в правительство до 1 июля 2020 года.

В законопроект «О санации НПФ» по сравнению с предыдущей версией также внесено изменение по определению цены продаваемого частного фонда. Ранее стартовая цена открытого аукциона определялась контрольным органом «на основе размера собственных средств». Теперь при продаже любым способом минимальная цена «определяется планом участия» контрольного органа, от имени которого действует управляющая компания ФКПС. В действующем законодательстве при продаже оздоровленного банка или страховой компании цена также определяется исходя из размера капитала. Будет ли внесено изменение в определении оценки по аналогии с предложенными механизмами для НПФ, в ЦБ не ответили.

По мнению экспертов, более гибкий порядок продажи санированных финансовых институтов формально упрощает процесс, но не решает главного вопроса — где найти платежеспособного претендента на покупку актива.

Напомним, ЦБ в декабре прошлого года выставил на продажу санировавшийся с участием Фонда консолидации банковского сектора Азиатско-Тихоокеанский Банк. К участию в аукционе, назначенном на март этого года, были допущены два игрока: Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, однако они не вышли на торги, и аукцион был признан несостоявшимся. Теперь продажу АТБ планируется осуществить в 2020 году после раскрытия им информации о результатах деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.



Центробанк упоминал также о рассматривавшейся возможности реализации заинтересованным инвесторам акций санируемого Вокбанка, владельцем которого регулятор стал в конце лета, однако соответствующих обращений не поступило, и в итоге Вокбанк присоединяют к Московскому Индустриальному Банку, также приобретенному Центробанком в рамках санации.