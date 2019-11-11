В поправки к закону «О кредитных историях» ко второму чтению могут быть внесены существенные изменения. Об этом рассказали газете «Коммерсант» участники рынка.

Основным изменением станет возможность кредиторов запрашивать платежную нагрузку для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан и организаций только в одном квалифицированном бюро кредитных историй (КБКИ), а не во всех, как сейчас описано в проекте. Остальным БКИ придется передавать собственные данные по запросу КБКИ.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, одного из авторов законопроекта, стоимость услуг КБКИ по предоставлению сведений о платежной нагрузке еще будет обсуждаться. Сейчас в законе указано, что она не может «превышать рассчитанное в установленном Банком России порядке среднерыночное значение стоимости кредитного отчета в соответствующем году более чем на одну треть».

Госдума одобрила законопроект о квалифицированных бюро кредитных историй Предполагается, что законопроект облегчит пользователям и субъектам кредитных историй получение информации из БКИ.

Кроме того, максимальная доля одного собственника квалифицированного бюро кредитных историй составит 50% вместо предлагаемых сейчас 25%.

По состоянию на 8 ноября в реестре ЦБ состояло 11 БКИ, однако основная масса данных аккумулирована у трех крупнейших игроков, занимающих около 95% рынка: Национального бюро кредитных историй, «Эквифакса» и Объединенного кредитного бюро, напоминает «Коммерсант». Четвертым крупным бюро является «Русский Стандарт». Все они планируют получить статус квалифицированного бюро, но у трех БКИ есть контролирующие акционеры с долей 50%, и в случае принятия закона в текущей редакции им бы пришлось отказаться от получения статуса КБКИ или продать часть бизнеса, обращает внимание издание.



Законодатели рассчитывают, что поправки будут разработаны в срок до 6 декабря и закон примут во всех трех чтениях до конца года.